L’industrialisation régionale : quand le tout est supérieur à la somme des parties

Entre 1992 et 2013, l’Ouganda a réduit la proportion de personnes vivant dans la pauvreté de plus de la moitié et a enregistré une forte croissance, accompagnée d’une réduction rapide des taux de pauvreté. Cependant, cette croissance économique du pays n’a pas été inclusive et n’a pas généré suffisamment de possibilités d’emploi pour la population […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...