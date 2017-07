L’institut français d’Algérie et le Centre algérien de Développement du cinéma lancen t un appel a candidatures pour une formation en post-production son

Après la première formation dédiée à l’image numérique, le Centre algérien de Développement du cinéma et l’Institut français d’Algérie co-organisent une seconde formation en post-production des métiers du son à destination des professionnels algériens de l’audiovisuel, en partenariat avec le premier studio de post-production algérien, Tayda Films. S’inscrivant dans le cadre… Read more on https://africa-newsroom.com/press/linstitut-francais-dalgerie-et-le-centre-algerien-de-developpement-du-cinem...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...