La 2ème édition du prix littéraire « Les Enfants de Toumai » primera six écrivains tchadiens

Le bureau exécutif de l’association des écrivains et auteurs tchadiens d’expression française (ASEAT) animera demain, samedi 7 octobre 2017, au CEFOD de N'Djamena, une conférence de presse relative à la présentation de recueils de nouvelles.



Ce recueil de nouvelles, intitulé « La journée de l’enfant africain », regroupe les 6 meilleures nouvelles du concours littéraire « Les enfants de Toumaï », dont la première édition s’est tenue en décembre 2016 sous le parrainage de l'écrivain Thomas Dietrich. L'écrivain a par ailleurs préfacé le recueil de nouvelles.



Le prix « Les enfants de Toumaï » de la nouvelle a été créé l’année dernière pour permettre l'éclosion de jeunes talents littéraire au Tchad.



Le jury du prix littéraire, sous l’auspice du professeur Ngaoudandé de l’université de N'Djamena, a sélectionné parmi plus d’une centaine de textes en lice, 6 nouvelles méritants de figurer dans un recueil collectif.



Les auteurs de ces nouvelles sont Mbaibé Guentar Béba (1er prix de la nouvelle), Ngodji Taramba (2ème prix de la nouvelle), Mairo Sorel (3ème prix de la nouvelle), Nicole Ndoubayo Momadji, Fonretouin Domwa et Mbaigannon Mbayo.



Les talentueux auteurs de ces nouvelles prendront part à la conférence de presse du 7 octobre. Ils pourront dédicacer leur ouvrage, qui a été édité par les Editions Toumaï et qui sera mis en vente au prix de 5.000 Francs CFA.