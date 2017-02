La 4e édition du FIMO se tient du 23 au 26 février

Lomé, le 13 février 2017-La quatrième édition du Festival international de la mode au Togo (FIMO 228) se tient à Lomé du 23 au 26 février prochain.



Pour cette nouvelle édition du Festival international de la mode au Togo, la manifestation culturelle verra la participation de plusieurs stylistes et mannequins. Le FIMO verra la présence de stylistes venus de plusieurs pays africains, la Côte d’Ivoire, le Bénin, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso ou encore la Guinée.



A cette occasion, des défilés de mode seront organisés dans les jardins de l’hôtel Ibis. Il est également prévu des présentations de plusieurs créations. Pour les organisateurs, ce sera une occasion de valoriser les créations togolaises ainsi que celles d’autres du continent.



Précédemment dénommé « Mode 228 » le Festival International de la Mode réunit chaque année les jeunes talents de la mode togolaise. Pour promouvoir une ouverture de l’événement à l’international, les organisateurs ont décidé de changer son nom. Désormais appelé le Festival International de la Mode 228 (FIMO 228), l’événement rassemble de nombreux acteurs culturels internationaux.



Près de 800 personnes avaient participé à la 3ème édition dudit Festival tenue le 27 février 2016 à la salle de l’Hôtel Eda Oba à Lomé. Il a rassemblé au total dix (10) stylistes togolais qui ont présentés leurs plus belles collections, portées par des mannequins du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Gabon et du Mali.