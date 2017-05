La 5ème édition du festival international de danse Mboum bientôt au Tchad

La présidente de l'Association Tchad Mont de Lam, Mme. Eugenie Laoula a fait, ce mardi 30 mai 2017, à la Maison de la Culture Baba Moustapha, un point de presse relatif à l'organisation de la 5ème édition du festival international de danse Mboum qui se tiendra du 13 au 18 novembre 2018 à N'Djamena.



La particularité de cette édition qui permet de regrouper les peuples Mboum du Cameroun, du Tchad et de la République Centrafricaine est de valoriser l'identité culturelle des groupes ethniques minoritaires qui vivent à cheval entre ces 3 pays précités.



La présidente de l'Association Tchad Mont de Lam Mme Eugenie Laoula a déclaré que le festival international de danse Mboum vise à valoriser la culture Tchadienne et implore le ministère de la culture de mettre en valeur une dame âgée qui a participé à l’obtention de prix de danse au festival des Arts Negres de Dakar en 1966.



L'Association Tchad Mont de Lam était une association à but humanitaire au début de sa création en 1966, avant de se transformer vers une logique culturelle avec la tenue de sa première édition en 2013.