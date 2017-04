La Banque Mondiale finance le désenclavement du Tchad

(Agence Ecofin) - Les travaux de construction de la route de 205 Km reliant les localités de Mora, Dabanga et Kousseri, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, viennent d’être confiés au Génie-militaire, une unité spécialisée de l’armée camerounaise. C’est la teneur d’un accord qui vient d’être signé entre les ministres de la Défense et des Travaux publics du Cameroun, après approbation de la Banque mondiale, qui finance ce projet routier estimé à environ 70 milliards de francs Cfa. «On a collaboré pour s’assurer qu’on peut avoir un cadre de mise en œuvre par le Génie militaire, avec des dispositions qui assurent une bonne conduite sur le plan financier, sur le plan technique et même sur le plan des relations entre les communautés et le génie militaire. Cette unité va aussi assurer la sécurité des lieux et des personnes», a confié Elisabeth Huybens, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun. Selon les autorités camerounaises, c’est la première fois que la Banque mondiale cautionne l’attribution d’un contrat à une armée et non à une entreprise. La route Mora-Dabanga-Kousseri est stratégique dans les échanges commerciaux entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. En effet, cet axe routier est la principale voie de transit des marchandises provenant de l’Etat du Borno, au Nigeria, à destination de la région camerounaise de l’Extrême-Nord, et de Ndjamena, la capitale tchadienne. Initialement confié à la société chinoise Sinohydro, ce projet routier (notamment le tronçon Mora-Dabanga) avait ensuite été interrompu à la suite de l’enlèvement de 10 employés de cette entreprise chinoise par des membres de la secte islamiste nigériane Boko Haram. C’était le 16 mai 2014. Brice R. Mbodiam