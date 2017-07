La Banque mondiale va décaisser un financement supplémentaire de 115 millions $ au Tchad

WASHINGTON, le 08 juillet 2017 — Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque mondiale a approuvé en juin dernier un financement additionnel de 50 millions de dollars en faveur du projet d’appui au renforcement du système éducatif, qui servira notamment à rémunérer les maîtres communautaires. Il a également octroyé un don de 65 millions de dollars pour financer l’Opération d’urgence pour le développement d’une Politique de stabilisation fiscale.



« Cette opération d’urgence pour le développement d’une politique de stabilisation fiscale vise à renforcer le programme de réformes déjà soutenu par les interventions antérieures, particulièrement en matière de rationalisation de la dépense publique et d’amélioration de la qualité de la gestion des ressources de l’État » explique Soukeyna Kane, directrice des opérations de la Banque mondiale au Tchad, en Guinée, au Mali et au Niger.



« Ces Dons qui portent à 115 millions de dollars le montant des appuis additionnels de la Banque mondiale au Tchad, complètent le décaissement de 80 millions de dollars effectué en décembre 2016 au titre de l’appui budgétaire de l’année 2016. Le montant total du financement supplémentaire en faveur du Tchad au cours des sept derniers mois s’élève donc à 195 millions de dollars. Cette somme s’ajoute à l’enveloppe initiale de notre programme d’assistance-pays qui s’est considérablement accru au cours de ces quatre dernières années, avec une meilleure coordination entre l’assistance au développement et l’assistance humanitaire afin d’anticiper et de répondre efficacement aux crises sécuritaires et environnementales », a affirmé Adama Coulibaly, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad. « Par ailleurs, nous poursuivons nos missions techniques multisectorielles à N’Djaména pour aider les autorités à accélérer la relance économique dès que les mesures de stabilisation auront porté leurs fruits ».



La Banque mondiale collabore étroitement avec d’autres institutions financières telles que l’Union européenne (UE), la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds monétaire international (FMI) pour définir son appui financier au Tchad.