La Belgique entame une collaboration au Bénin avec l’UNICEF et l’UNFPA pour y traiter les problématiques des mariage s d’enfants et de l’exploitation sexuelle

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement Alexander De Croo a signé aujourd’hui deux programmes visant à promouvoir le bien-être et les droits en matière de santé et droits sexuels et reproductifs. La Belgique collaborera avec l’UNICEF dans la lutte contre les mariages d’enfants. Le Fonds des Nations Unies pour la population […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...