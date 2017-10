La CASAC fustige le décret migratoire du président américain Trump

La Coalition des Associations de la Société Civile pour l’Action Citoyenne (CASAC) a initié, dimanche 1er octobre 2017, au quartier N’Djari, dans le 8ème arrondissement, un grand rassemblement ponctué d’une marche pour la sauvegarde de la paix au Tchad». La coalition s'est offusquée contre le décret migratoire du président américain Trump bannissant les ressortissants tchadiens de fouler le sol américain.



Le président de la CASAC, Mahamoud Ali Séïd, a déclaré que le Tchad a consenti d’énormes sacrifices dans la sous-région pour instaurer la paix après avoir anéanti la présence de terroristes. Il a souligné que le Tchad ne doit pas être remercié en monnaie de singe.



Par ailleurs, il exige que les efforts et les sacrifices consentis par le pays soient reconnus en réfutant les allégations selon lesquelles le Tchad est taxé de pays terroriste ou abritant des terroristes. « Le Tchad est contre les terroristes. Quiconque veut déstabiliser notre pays, détruire la paix, trouvera un peuple uni », martèle-t-il.



Le président de la CASAC, Mahamoud Ali Séïd estime que le Tchad est un îlot de paix dans un océan de turbulence. Il souligne que le Tchad est le seul pays qui constitue un rempart contre le terrorisme dans la sous-région, grâce à un sacrifice humain, notamment consenti par ses soldats pour le Mali et dans plusieurs pays riverains du Lac Tchad.



« Le peuple est téméraire, courageux et vaillant. Il continuera toujours de protéger cette paix. Nous vous demandons d’être aux aguets, vigilants, et perpétuellement à la veille pour protéger cette paix. Tout développement doit être tributaire de la paix», prévient le président de la CASAC. Il affirme que le Tchad projette de devenir une nation émergente avec pour seul souci la préservation de la paix.