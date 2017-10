La COPRAT appelle le président Trump à reconsidérer sa décision à l'égard du Tchad

Le porte-parole de la Coalition de l'Opposition Politique pour le Redressement et l'Alternance au Tchad (COPRAT), Bergue Tieguy Fidele, a fait, ce mardi 3 octobre 2017, à la Maison des Quartier de Chagoua, un point de presse relatif au problème opposant le ministre de nouvelles technologies et les 45 fonctionnaires de la Sotel-Tchad, le décret migratoire de Trump et l'affaire Medard.



La Coalition de l'Opposition Politique pour le Redressement et l'Alternance au Tchad (COPRAT) accuse le président de l'assemblée nationale Haroun Kabadi et "sa troupe composée des gangsters avec la rentrée parlementaire, habitués à enfoncer la misère du peuple meurtri depuis plusieurs années, tout en se moquant éperdument de celui-ci".



Par ailleurs, elle accable le ministre de nouvelles technologies de l'information et la communication, lui reprochant d'opposer un refus à la régularisation de la situation des 45 fonctionnaires de la Sotel-Tchad qui ont été mis à la disposition de ce ministère, en toute violation d'une décision rendue en dernier ressort en faveur des fonctionnaires.



Le porte-parole de la Coalition de l'Opposition Politique pour le Redressement et l'Alternance au Tchad (COPRAT), Bergue Tieguy Fidele dit avoir constaté depuis fort longtemps que certains individus non identifiés venant de certains pays comme la Libye, le Cameroun, le Soudan, la Centrafrique et de l'Afrique de l'Ouest en général s'approprient facilement des passeports, des cartes d'identité nationale et des actes de naissance tchadiens. Ils profiteraient de l'appui de certaines autorités tchadiennes sans état d'âme. Il appelle par conséquent le gouvernement à prendre toutes ses responsabilités et des mesures drastiques contre la délivrance frauduleuse des pièces précitées.



« Nous exigeons la libération sans conditions de l'ex-maire de Moundou Laoukein Kourayo Medard suite au rapport d'expertise judiciaire comptable qui l’a blanchi de tout détournement. Nous appelons les juges en charge du dossier Medard à une responsabilité morale et juridique pour dire rien que le droit afin d'éviter le procès à l'image de celui de Laurent Gbagbo et Blé Goude », a souligné le porte-parole.



Toutefois, la COPRAT déplore l'insécurité qui prévaut aux frontières tchadiennes et demande au président de Trump de reconsidérer sa décision avec le Tchad pour une bonne coopération dans la lutte contre le terrorisme, et contre tant de fléaux qui les gangrènent.



En outre, elle se dit reconnaissante de l'appui des États-Unis en faveur du peuple tchadien mais empêcher les innocents d'entrer sur le territoire américain risquerait de ne pas favoriser le lien historique et diplomatique entre le Tchad et les USA.