La Commission de l’Union africaine(CUA) réaffirme sa détermination à continuer à soutenir les pays de la Commission du Bassin du Lac Tchad, avec le soutien de ses partenaires, pour éradiquer le terrorisme de Boko Haram de cette région

Addis Abéba le 12 septembre 2017. Dans le cadre de son appui aux initiatives de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, la Commission de l’Union africaine (CUA) réitère son soutien constant aux efforts des pays concernés pour la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Le soutien de la CUA s’est matérialisée par la fourniture de matériels de systèmes d’information et de communication qui depuis le début des opérations a permis les liaisons entre l’Etat-major de la FMM et les secteurs opérationnels ainsi que des moyens de mobilité terrestre. La visite du Président de la Commission suivie de celle récente du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA du 27 au 31 juillet 2017 dans les pays affectés par le groupe terroriste atteste de cet engagement renouvelé.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/la-commission-de...