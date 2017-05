La Corée accueillera les Assemblées annuelles 2018 du Groupe de la Banque africaine de développement

Ahmedabad, Inde, le 26 mai 2017 – La République de Corée accueillera les 53e Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) du 21 au 25 mai 2018, en la cité portuaire de Busan.



« Je félicite l’Inde pour avoir accueilli avec tant de succès les Assemblées annuelles ici, à Ahmedabad », a déclaré Jiyoung Choi, directeur des Institutions financières internationales au ministère coréen de la Stratégie et des Finances, lors de la cérémonie de clôture des 52e Assemblées annuelles de la Banque. Et d’ajouter : « Je vous accueillerai avec plaisir à Busan, en mai 2018 ».



Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a dit l’enthousiasme de la Banque pour le lieu où se dérouleront ses assemblées en 2018, « la magnifique cité de Busan », et pour son hôte, la Corée. « La Corée a tant à nous apprendre en matière de développement économique et sur ce que peut faire un pays en combinant volonté politique, entrepreneuriat et abnégation. Nous avons tant à apprendre de la capacité des Coréens à faire avancer les choses ».



La Corée soutient depuis longtemps le développement de l’Afrique. Devenue membre de la Banque en 1982, elle jouit d’un réel prestige en tant que pays bénéficiaire devenu pays donateur. Depuis 2006, elle a coorganisé la Conférence ministérielle sur la coopération économique entre la Corée et l’Afrique (KOAFEC), qui se déroule tous les deux ans. « Nous voulons partager notre expérience dans le domaine de la réduction de la pauvreté et dans celui de l’industrialisation », a affirmé Jiyoung Choi. Le Fonds coréen de coopération et de développement économiques appuie des projets en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe.



Busan sera la cinquième ville hors d’Afrique à accueillir les Assemblées annuelles de la BAD, après Valence, en Espagne, en 2000 ; Shanghai, en Chine, en 2007 ; Lisbonne, au Portugal, en 2011, et Ahmedabad, en Inde, en 2017.