La Côte d’Ivoire rejoint la longue liste des nouveaux pays membre de l’ACA

L’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA) ([www.ATI-ACA.org](http://www.ati-aca.org/)) a annoncé aujourd’hui l’adhésion de la Côte d’Ivoire à la liste croissante de pays africains membres de l’institution. L’ACA est un assureur multilatéral spécialisé dont les produits d’assurance couvrent les risques liés à l’investissement et les risques commerciaux dans le… Read more on http://africa-newsroom.com/press/cote-divoire-joins-the-growing-list-of-atis-new-member-countries?lang=fr...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...