La Directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad effectue sa première visite à N’Djamena

N’DJAMENA, le 31 mai 2017 — Mme Soukeyna Kane, Directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, la Guinée, le Niger et le Tchad, est attendue demain au Tchad pour une visite de trois jours afin de prendre contact avec les autorités au sommet de l’Etat.



Pendant son séjour, Mme Soukeyna Kane, qui a pris fonction le 1er mai 2017, s’entretiendra avec quelques membres du gouvernement et les autres partenaires techniques et financiers du Tchad.



De nationalité sénégalaise, Mme Kane a débuté sa carrière à la Banque mondiale en mars 2003 comme spécialiste senior en gestion financière et a exercé diverses fonctions au sein de la Région Afrique, à la division de politique opérationnelle et services aux pays (OPCS) et à la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avant sa récente nomination, Mme Kane était chef du service Gouvernance pour la Région Europe et Asie Centrale de la Banque mondiale.



Avant d’intégrer la Banque mondiale, elle a travaillé à la Banque Africaine de Développement (BAD) comme auditrice interne principale. Elle a en outre à son actif une vaste expérience dans le secteur privé où elle a été Directrice Administrative et Financière (DAF) aux Assurances Générales Sénégalaises (AGS), et directrice puis auditrice senior chez ERA Audit et Expertise, AEG Paris et Ernst & Young. Mme Kane est titulaire d’un master en comptabilité et finance, diplômée de l’Institut Commercial Supérieur de Paris et Expert-Comptable.