L'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) organisent à Agadir un atelier sur la stratégie de gestion des emballages vides de pesticides dans le Souss, et ce, en prélude à la mise en place d'un programme pilote de gestion de ces emballages dans […]