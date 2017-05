La France confirme la libération de l'otage français au Soudan

Les autorités françaises viennent de confirmer les informations relatives à la libération de l'otage français au Soudan. Une information qui est véhiculée depuis hier par le média soudanais et reprise par Alwihda. Enlevé à l'est du Tchad, le français aurait été libéré hier par les forces de l'ordre soudanaises. Il serait remis ce matin à l'ambassade de France à Khartoum, selon un média soudanais.



Il a été libéré au niveau de Koutoum grâce aux efforts consentis par le Soudan, le Tchad et la France qui ont réussi à piéger et arrêter les ravisseurs qui appartiennent à la rébellion soudanaise de Minawi avec une ramification transfrontalière, selon la source soudanaise.



C'est dimanche, vers midi que les autorités ont reconnu la libération du français, sans évoquer les circonstances réelles de son enlèvement et les modalités de sa libération.



Les ravisseurs qui appartiennent au mouvement rebelle soudanais de Arko Minawi auraient tenté de transférer l'otage français dans une de leurs bases en Libye. La France aurait-elle payé une rançon? Pas d'information sur ce volet mais une source soudanaise proche du dossier a révélé que le Soudan aurait dépensé une somme importante pour parvenir à la libération de l'otage sans toutefois précisé si oui ou non les pattes des ravisseurs ont été graissées. Pour la première fois, ont constaté les spécialistes que le nom, l'âge et la vraie mission de l'otage ont été sciemment occultés.