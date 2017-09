La France dans le collimateur de l'Union des Jeunes pour le Renouveau

Le président de l'Union des Jeunes pour le Renouveau (UJR), Miarim Dillah-Evariste a fait hier, mardi 5 septembre, au siège de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR), un point de presse pour dénoncer la mauvaise gestion du pays et le soutien de Paris au régime du président Deby Itno.



L'Union des Jeunes pour le Renouveau (UJR) vise à travers ce point de presse à fustiger la France de protéger, de soutenir, de récompenser et de maintenir de gré ou de force les dirigeants africains, les enfants de cœur de la France au pouvoir.



Par ailleurs, elle se dit plus que jamais déterminée et convaincu à prendre en main son destin, désormais debout contre tous ceux qui obstruent la voie à son plein épanouissement, tout en appelant la jeunesse tchadienne à se mobiliser pour des mots d'ordre dans les jours à venir.



Le président de l'Union des Jeunes pour le Renouveau (UJR), Miarim Dillah-Evariste a indiqué que la table ronde qui réunira le gouvernement tchadien et ses principaux bailleurs de fonds est un marché conclu dans le but de mobiliser 5538, 23 milliards F CFA nécessaire à la mise en œuvre du Programme National de Développement (PND) 2017-2021. Selon l'UJR, le montant du programme correspondant par enchantement aux 10,76 milliards de dollars détournés et cachés dans les paradis fiscaux selon « Panama Paper ».



L'UJR a exprimé son incompréhension du refus de la France d'accorder le visas au président du RPR, Mahamat Bahar Béchir pourtant muni d'un ordre de mission de la coordination du FONAC à assister à l'alter-conférence, ce mercredi 6 septembre à Paris, en réaction à la conférence des bailleurs de fonds sur le Tchad qui ne fera que plomber le devenir de la jeunesse Tchadienne.



« Il est désormais clair que la racine des maux du peuple Tchadien se trouve en France. De ce fait, la jeunesse Tchadienne ne peut distinguer Jean de Paul. C'est pour quoi, pour traduire en acte le désaccord de la jeunesse Tchadienne vis-à-vis de la politique française au Tchad, des actions fortes vont être posées à compter d'aujourd'hui jusqu'à ce que la France renvoie sa politique du Tchad et retire son soutien à Idriss Deby Itno, un président imposé par elle mais vomi par le peuple Tchadien depuis le 10 avril 2016 », a martelé le président de l'Union des Jeunes pour le Renouveau ((UJR), Miarim Dillah-Evariste.



L'Union des Jeunes pour le Renouveau (UJR) est une branche de la jeunesse de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR) que dirige le chef de fil de l'opposition politique Saleh Kebzabo.