La France répond à l'opposition, "le Tchad est un pays ami et partenaire"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Juillet 2017 modifié le 13 Juillet 2017 - 10:41

"Le Tchad est un pays ami et partenaire, avec lequel nous entretenons une coopération dense et diversifiée. Nous saluons son engagement déterminé dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad et soutenons un développement inclusif au bénéfice de la population tchadienne", a déclaré le Quai d'Orsay.