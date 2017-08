La MINUSCA condamne le transport illégal de civils dans ses convois

Bangui, 28 août 2017 – Dans le cadre de la lutte contre les pratiques illicites et l’usage illégal de ses ressources, la MINUSCA a intercepté des chauffeurs de camions alors qu’ils transportaient illégalement quelques 50 civils, dans un convoi escorté par les casques bleus, au départ de Bangassou (700 km à l’est de Bangui) pour la capitale centrafricaine. Les compagnies de transport concernées ont été saisies et des mesures disciplinaires seront prises sur la base des résultats des enquêtes actuellement en cours.



Consciente des risques de pratiques illicites, la MINUSCA a renforcé la surveillance de ses convois protégés par les casques bleus et interdit strictement aux entreprises sous contrat tout transport non autorisé.



La MINUSCA tient cependant à souligner que, dans le cadre de sa mission de protection des populations civiles et afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, la Force organise régulièrement des convois transportant des civils d’un point à l’autre du pays.



Au cours du premier trimestre de 2017, alors que la localité d’Ippy était plongée dans la violence, la Force avait procédé à l’évacuation de près de 200 personnes hors de cette localité, située sur l’axe Bambari-Bria. Récemment à Bangassou, la MINUSCA a exercé sa mission de protection en assurant le transfert de personnes en danger vers une zone plus sûre.



La MINUSCA tient à réaffirmer son attachement à la mise en oeuvre intégrale de la politique de tolérance zéro du Secrétaire général contre les pratiques illicites, dont pourraient se rendre coupables son personnel civil ou en uniforme ainsi que tous ses contractants, y compris dans les cas d’exploitations et d’abus sexuels.