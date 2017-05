La Première Dame du Nigeria arrive à Londres au chevet de son mari

La Première Dame du Nigeria Madame Aïcha Buhari est arrivée d'urgence aujourd'hui à Londres pour dit-elle "passer un moment avec son mari".

L'information a été balancée par Twitt et confirmée par la Présidence de la république qui tient à rassurer que tout se passe bien et le Président est en état de convalescence.

Le déplacement de la première dame montre à quel point le Président Buhari n'a pas encore recouvert sa santé et qu'il ne retourne pas dans les tous prochains jours au Nigeria. Pourtant son médecin a affirmé la semaine dernière que le Président Buhari vient de se guérir d'un empoisonnement dangereux dont il était victime.