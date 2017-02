La SGOT et l’ASTARTE mobilisées pour la lutte contre le cancer du sein

Lomé, le 6 février 2017-Les 5èmes journées transméditerranéennes sur la santé et le cancer du sein ont démarré ce lundi.



Prévues pour durer trois jours, les activités de ces journées transméditerranéennes sur la santé et le cancer du sein vont prendre fin ce 8 février. L’organisation de cet événement est à mettre à l’actif de la Société des Gynécologues et Obstétriciens du Togo (SGOT) en collaboration avec l’Association Transméditerranéenne (ASTARTE).



Durant les travaux, les participants vont essentiellement échanger sur le cancer du sein. Les discussions porteront sur les causes, les manifestations et les moyens de lutte de cette maladie.



Les membres de l’Association Transméditerranéenne Femme et Cancer du Sein vont à cet effet partager plusieurs expériences avec ceux de la Société des Gynécologue et Obstétriciens du Togo.



C’est une occasion pour les organisateurs d’outiller les participants et des professionnels du secteur de la santé sur différentes techniques de détection du cancer de sein. Entre autres, l’examen clinique du sein, les techniques de mammographies, l’appareillage conventionnel et numérique, l’échographie mammaire ou les tumeurs bénignes.



Les conclusions des travaux de ces journées devront faciliter la mise à jour des technologies de dépistage et de traitement du cancer de sein. Pour le docteur Kossi Amadoto, président de la Société des Gynécologues et Obstétriciens du Togo, « à l’issue de la rencontre, des actions seront menées envers les populations pour une meilleure sensibilisation sur le mal ».