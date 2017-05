La Secrétaire générale de la Francophonie condamne les violences en Côte d'Ivoire

La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, exprime sa profonde préoccupation face aux violences perpétrées ce matin à Bouaké en Côte d'Ivoire.



Ces violences sont inacceptables et intolérables alors que les autorités ont pris des mesures urgentes et appropriées pour répondre aux différentes revendications.



«Il faut privilégier en toutes circonstances le dialogue et la concertation a déclaré la Secrétaire générale. « La Côte d'Ivoire a besoin de consolider sa stabilité, notamment à travers la réconciliation nationale. Elle doit poursuivre son engagement avec détermination sur la voie de la reconstruction politique, économique et sociale, seule voie pour atteindre son émergence».