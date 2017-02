La carte Huduma offre l'efficacité d'un système sans espèces, grâce à la technologie Mastercard

Les détenteurs de la carte sont assurés que quel que soit l'usage qu'ils font de la solution, leurs fonds sont sécurisés grâce à l'approche multidimensionnelle de Mastercard en ce qui concerne la protection des paiements. La technologie de puce et de PIN EMV est un paiement standard international qui vise à garantir la protection des fonds même en cas de perte ou de vol de la carte. Ce niveau de protection garantit que les bénéficiaires puissent recevoir leurs fonds facilement et de manière sécurisée.



Une fois les fonds chargés sur la carte prépayée, les titulaires de la carte Huduma peuvent l'utiliser pour des achats de biens et de services en boutique, en ligne, par téléphone ou pour retirer des espèces aux distributeurs automatiques de billets, partout où Mastercard est acceptée, localement ou dans des millions de sites à travers le monde. La carte prépayée assure flexibilité, praticité et sécurité et peut être obtenue facilement auprès de l'une des banques émettrices. Pour demander la carte, il n'est pas nécessaire de disposer d'un compte bancaire et aucune vérification de solvabilité n'est effectuée.



« Mastercard met tout en œuvre pour étendre l'inclusion financière aux personnes n'ayant pas ou peu accès aux services bancaires au Kenya », a déclaré Daniel Monehin, Président de la division Afrique subsaharienne de Mastercard. « L'innovation joue un rôle essentiel dans la concrétisation de notre vision d'un monde sans espèces au Kenya et sur tout le continent africain. Nous souhaitons nous investir dans le développement de solutions de paiement adaptées au marché, qui améliorent l'adoption des transactions sans espèces. En collaborant avec le secteur bancaire, les commerçants et les entreprises, nous atteindrons cet objectif en Afrique de l'Est.



Dennis Mutuku, Directeur général du Secrétariat Huduma Kenya, s'exprimant au nom du programme Huduma Kenya, a déclaré : « Il s'agit de la première carte de paiement social multi-usages assortie d'une fonctionnalité de paiement au Kenya. Nous nous réjouissons de constater son impact important, immédiat et positif sur les vies de millions de citoyens qui étaient auparavant exclus du système financier. »



Le président de la division Afrique subsaharienne de Mastercard, Daniel Monehin a déclaré : « Le projet Huduma, mis en place par le gouvernement kenyan, est l'une des approches les plus innovantes en ce qui concerne l'intégration des citoyens au secteur financier. Nous sommes fiers d'être partenaire, et c'est pour nous un grand honneur d'avoir été sélectionnés pour la mise en œuvre du fonctionnement de la solution à l'aide de notre technologie de paiement de classe mondiale. Nous avons à cœur d'investir au Kenya et sur le continent et nous tenons à accompagner le pays dans son déploiement généralisé de la carte Huduma en 2017. »



Distribué par African Media Agency (AMA) pour Mastercard.