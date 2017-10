La fondation TEF plaide pour la croissance de l’entreprenariat en Afrique

La Fondation Tony Elumelu a clos hier, vendredi 14 octobre 2017, à son siège situé Lagos au Nigeria, son 3ème forum de l’entrepreneuriat qui a servi de cadre à une grande rencontre d’entrepreneurs africains, notamment pour 1300 petites et moyennes entreprises, des décideurs et des incubateurs en provenance de 54 pays participants.



Ce forum initié par la fondation Tony Elumelu a permis aux jeunes entrepreneurs africains en herbe sur le continent de découvrir la présentation à l’accoutumé du forum, de tous les changements majeurs intervenus dans divers secteurs notamment l’agriculture, la technologie, la santé, la mode et la génération de l’énergie.



Ce forum de deux jours est ponctué de panels en plénières et des master classes, ce qui a permis d’offrir un cadre idéal aux entrepreneurs afin d’instaurer une plate-forme, tisser des liens entre eux, et nouer des connexions avec les chefs d’orchestre des entreprises, des décideurs et des investisseurs.



De nombreuses thématiques animées par d’éminents panelistes ont permis d’instruire, de responsabiliser et surtout d’incarner les entrepreneurs qui ont reçus d’importantes connaissances lors de ces échanges interactifs pouvant les conduire au lancement d’une entreprise réussie.



La fondation TEF vise à travers ce programme à unir les entrepreneurs, les décideurs politiques et les secteurs privés et publics afin qu’ils puissent travailler ensemble pour créer un environnement propice pour la prospérité de l'entrepreneuriat en Afrique. Dans cette optique, des leaders politiques et du secteur privé de toute l'Afrique, entre autres le gouverneur de l’État de Katsina, Aminu Bello Masari, le gouverneur de l’État de Zamfara, Abdulaziz Abubakar Yari, l’ancien Premier Ministre de la République du Bénin M. Lionel Zinsou et le président du groupe Dangote Alhaji Aliko Dangote, ont conjointement animé une conférence de presse relative au développement et au renforcement de la croissance entrepreneuriale en Afrique.



Le président du groupe Dangote, Alhaji Aliko Dangote a estimé que l’esprit de création d’entreprise est l'un des outils les plus puissants pouvant contribuer à la transformation de l'Afrique. Par ailleurs, il a ajouté que l’esprit d’entreprenariat peut participer à la création de la richesse pour augmenter les revenus de la classe moyenne et augmenter le nombre d’emplois.



Pour sa part, le président de la fondation TEF et par ailleurs le président d’United Bank for Africa, Tony O. Elumelu a souligné que le développement de l'Afrique, qui doit être dirigé par le secteur privé et axé sur l'esprit d'entreprise, aura pour fondement de jeunes innovateurs africains et leurs idées transformatrices.



En outre, il a affirmé qu'un secteur privé dynamique en Afrique est un moteur du développement de l'économie et de la potentialité sociale du continent.



La signature de deux accords de partenariat a positivement marqué le déroulement du Forum entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Fondation, ainsi qu'entre la Banque de développement bilatérale française, l'Agence Française de Développement (AFD) et le TEF pour accompagner la fondation dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique.



Six jeunes entrepreneurs africains en herbe venus de différents pays du continent impliqués dans divers secteurs de l’économie ont été distingués et ont reçu leur attestation d’encouragement des mains de différentes personnalités présentes, mettant un terme aux activités de la fondation TEF, lancées depuis le 13 octobre 2017.



Lancé en 2015, le Forum est né de l'engagement de la Fondation à investir au cours d'une décennie la somme de 100 millions de dollars pour identifier, former, encadrer et financer 10.000 entrepreneurs africains, dans le cadre du programme TEF Entreprenariaship.



Djimet Wiche, depuis Lagos au Nigeria