La fondation The Mikey Czech Foundation contribue à hauteur de 1 million $ à la recherche sur le DIPG au Dana-Farber Cancer Institute

NEW CANAAN, Connecticut, le 30 mars 2017 /PRNewswire/ -- La fondation The Mikey Czech Foundation, Inc. (la « fondation », www.mikeyczech.org) une fondation à but non lucratif 501(c)(3) fondée par Stephen J. et Jennifer L. Czech afin de financer la recherche médicale pour les tumeurs c...Source : http://www.prnewswire.com/news-releases/la-fondati...