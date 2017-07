La ministre Cina Lawson a visité le siège de Maroc Telecom à Rabat

Lomé - Le ministre des Postes et de l’Economie numérique, Cina Lawson, a visité en début de semaine le siège de Maroc Telecom, la première société de télécommunication du pays et maison mère de Moov Togo.



Au cours de sa visite, la ministre des Postes et de l’Economie numérique a été reçu par le président du directoire de Maroc Telecom, Abdeslam Ahizoune. Cina Lawson a visité des installations du groupe présent dans neuf pays africains. La ministre a visité le Musée des télécommunications de Maroc Telecom et son centre de supervision « qui assure le maintien opérationnel du réseau en traitant les incidents en temps réel ».



Le ministre des Postes et de l’Economie numérique a également échangé avec le président du directoire de Maroc Telecom sur « la stratégie du Groupe et les investissements à venir pour le Togo ». Les responsables de Maroc Telecom ont exprimé leur intérêt pour le marché de télécommunication au Togo. Le président du directoire, Abdeslam Ahizoune, a indiqué « forte volonté d’accompagner les projets de développement numérique au Togo ». Ce dernier a visité le Togo à deux reprises l'an dernier, en janvier et en août pour le lancement de la 3G par Moov Togo. Il avait également annoncé le déploiement de 450 km de fibre optique entre Lomé et Kara pour optimiser le réseau de l'opérateur de téléphonie mobile.



Rappelons que depuis plusieurs mois le gouvernement togolais a engagé différentes réformes dans le secteur du numérique. Des initiatives qui visent notamment à offrir aux Togolais des communications de qualité à des prix très abordables.