La ministre tchadienne de l'aviation au Paris Air Show

La 52ème édition du salon international de l'aéronautique et de l'espace s'est ouvert hier au Parc des Expositions du Bourget, à Paris, jusqu'au 25 juin prochain.



Le Tchad a également été convié à ce salon international. Il est représenté par la ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie Nationale, Haoua Acyl qui a fait le déplacement dans la capitale française, Paris.



Au programme, des découvertes des dernières nouveautés et innovations du marché, des rencontres avec des exposants, des présentations en vol d'aériens et des rendez-vous d'affaires.



Ce salon réuni tous les deux ans des acteurs de l’industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. Les 4 premiers jours du salon seront réservés aux professionnels suivis de 3 jours pour le Grand Public.



Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace Paris-Le Bourget est, depuis sa création, le plus grand Salon dédié à l'industrie aéronautique et spatiale, avec : 2 303 exposants internationaux; 150 000 visiteurs professionnels; 130 000 m² d'exposition commercialisées (Halls, village, chalets, surface extérieure); 130 aéronefs en présentation aérienne et en exposition.