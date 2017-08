La mobilité interne chez le groupe Orabank, une réalité

« La mobilite une réalité chez Orabank »

Dans le cadre de sa gestion des carrières et de la promotion interne, des mutations sont intervenues ces derniers mois entre certaines entités du groupe. Ainsi, M. Adoum Tom, précédemment DGA du Tchad, est depuis le 1erJuin, DGA en Guinée.Le précédent DGA de la Guinée, M. Abdoul Diallo a rejoint la filiale du Tchad en qualité du DGA en charge de la supervion des départements clientèle particuliers et réseaux des agences, de la monétique.Par ailleurs Mme. Maimouna Dezoumbe, précédemment directrice administrative et financière du groupe est depuis le 3 juillet, DGA chargée des fonctions support au niveau de la filiale Tchad.