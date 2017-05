La sécurité soudanaise libère le français enlevé au Tchad

Enlevé à l'est du Tchad, le français aurait été libéré hier par les forces de l'ordre soudanaises. Il serait remis ce matin à l'ambassade de France à Khartoum, selon un média soudanais. Il a été libéré au niveau de Koutoum grâce aux efforts déployés par le Soudan, le Tchad et la France qui ont réussi à piéger et arrêter les ravisseurs qui appartiennent à la rébellion soudanaise avec une ramification frontalière, selon la source soudanaise. Jusqu'a dimanche matin, les autorités et leurs medias français n'ont pas encore informé sur la libération du français, les circonstances réelles de son enlèvement et les modalités de sa libération.