La technologie et le savoir-faire français au cœur de DJAZAGRO 2017 : SAFEX – 10 au 13 avril 2017

Forte présence française Avec près de 70 entreprises françaises réparties autour de trois pôles : process agroalimentaire, emballage et conditionnement – céréales et boulangerie – arômes et ingrédients, le Pavillon France organisé par l’Adepta sera la vitrine de l’offre technologique et du savoir-faire français. Retrouvez l’Adepta sur le Pavillon France (Hall 2 n° C 029) […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...