Lancement au Rwanda d'un écosystème de classe internationale pour la transformation pan-africaine par le biais des sciences mathématiques

KIGALI, Rwanda, 4 avril 2017, -/African Media Agency (AMA)/- Le premier et le plus grand réseau africain de centres d'excellence, l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS), a annoncé ce jour le lancement d'AIMS au Rwanda, en partenariat avec le gouvernement du Rwanda. Il s'agit d'un écosystème de transformation pan-africaine qui utilisera l'innovation, l'apprentissage et les recherches scientifiques pour trouver des solutions aux défis que doit relever le continent. Le lancement officiel s'est déroulé au Centre de convention de Kigali (KCC), en présence de Son Excellence le Président Paul Kagame qui était invité d'honneur.



« Nous travaillons en collaboration avec AIMS pour mettre au point un écosystème d'institutions pan-africaines dans un objectif transformatif. Nous reconnaissons tous que le modèle éducatif d'AIMS est un outil important pour assurer le développement et les progrès sur notre continent » a expliqué le président Paul Kagame lors du rassemblement.



Le premier centre d'excellence AIMS a ouvert ses portes au Cap, en Afrique du Sud. Il a été fondé en 2003 par le Professeur Neil Turok. Le réseau privilégie l'éducation magistrale internationale pour la ressource africaine la plus importante, sa jeunesse, pour assurer le développement de l'Afrique mais également au bénéfice de la société. L'institut a depuis ouvert six centres d'excellence éducatifs à travers le continent, dont le dernier se trouve à Kigali, la capitale du Rwanda.



« Nous sommes ravis d'avoir établi un partenariat avec le gouvernement du Rwanda pour continuer de nourrir les esprits scientifiques les plus talentueux d'Afrique en matière de sciences mathématiques, afin de leur permettre de contribuer au continent en élaborant des solutions tangibles aux problèmes de l'Afrique, et en encourageant une collaboration qui inversera la fuite des cerveaux de nos intellectuels, solutionneurs et innovateurs » a affirmé Thierry Zomahoun, PDG d'AIMS.



Le lancement d'AIMS Rwanda résulte d'un accord de partenariat entre le gouvernement du Rwanda, via le ministère de l'éducation, et AIMS. L'écosystème de transformation pan-africaine comporte quatre éléments principaux :



1. Découverte et progrès technologiques



L'écosystème aidera les chercheurs qui, par le biais de méthodes multidisciplinaires, abordent des thèmes de recherche qui font défi aux concepts fondamentaux et aux recherches de haut niveau (recherches fondamentales et science quantique).



2. Progrès industriels et économiques



AIMS optimisera les opportunités et possibilités que les sciences mathématiques contribuent aux économies africaines via le capital humain, le transfert des connaissances et les recherches appliquées en excellence scientifique et technologique.



3. Apprentissage et inspiration à vie



Le Programme de formation des enseignants d'AIMS renforcera les capacités du professeur de mathématiques et fournira à un maximum d'étudiants africains un enseignement mathématique et scientifique de qualité.

4. Excellence scientifique et technologique



Dans le cadre de l'écosystème de transformation, le Next Einstein Forum (NEF), le premier forum scientifique global du territoire africain, continue de révéler les remarquables progrès qu'effectue l'Afrique dans le secteur scientifique.



Au cours des quelques dernières semaines, plusieurs ateliers et réunions se sont tenus à Kigali au sujet des initiatives qui font partie de l'écosystème lancé à KCC par AIMS, notamment :



* La réunion du Comité directeur international (ISC) de NEF : L'ISC fournit une surveillance, des conseils et une direction opérationnelle et stratégique à NEF, en contribuant ainsi au développement de sa mission, de ses objectifs à long terme, de ses philosophies et ses stratégies.



* La réunion du Comité du programme scientifique (SPC) de NEF : Dans le cadre de l'institution NEF, le SPC établit la direction stratégique scientifique de NEF ainsi que le programme et les thèmes de ses rassemblements globaux.

* Quantum Leap Africa (QLA) : QLA, qui fait partie de l'écosystème AIMS au Rwanda, est le premier centre de recherche africain en science quantique. Il sera basé à Kigali. Plusieurs ateliers, qui ont réuni dans la ville plus de 30 scientifiques des données, ont été tenus entre le 13 et le 15 mars dans le but de définir un itinéraire clair des perspectives programmatiques et opérationnelles du centre.



Le président Paul Kagame a annoncé que, suite au succès retentissant du rassemblement global de NEF en 2016, qui s'est tenu à Dakar, au Sénégal, la seconde édition du forum sera accueillie à Kigali en 2018.



Distribué Par African Media Agency (AMA) pour African Institute for Mathematical Sciences (AIMS).