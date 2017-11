Lancement d'un nouveau programme de Master en Data Science en Côte d'Ivoire

D'une durée de deux ans, ce Master propose un cursus d'excellence de niveau international à destination d'étudiants qui s'approprieront des connaissances en ingénierie informatique basée sur les nouvelles évolutions en matière de stockage et de traitement des données informatiques.



Les cours seront dispensés au sein du Data Science Institute par une équipe pédagogique composée de professeurs de l'INP-HB, de l'ENSEA, de l'X, ainsi que des professionnels experts dans leur domaine. Après l'obtention du diplôme, les participants pourront occuper des postes d'administrateur de données, d'ingénieur big data, d'analyste statisticien, de chargé d'études data mining, de data analyst ou de data scientist.



Le programme de Master Data Science est l'un des principaux objectifs de la Chaire d'enseignement international Data Science Institute à laquelle participent l'INP-HB, l'ENSEA, l'X, le groupe Orange et la FX. Les travaux de la Chaire concerneront la mise en place d'enseignements, au niveau national et international, avec les trois objectifs suivants :



développer, à travers un parcours de Master, un profil d'ingénieurs ouvert aux spécificités des métiers des sciences des données, profil pour lequel l'intérêt, national et international, est croissant;

proposer de développer des actions de formation continue, permettant de comprendre les enjeux et les difficultés pratiques des sciences des données;

encourager des recherches innovantes et originales en sciences des données.

Le Data Science Institute vise à accélérer la montée en compétences en data management en Côte d'Ivoire, avec une volonté de renforcer au niveau régional l'offre de formation d'excellence et en créant ainsi un nouveau vivier de recrutement pour les entreprises.