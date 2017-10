Lancement d'un plaidoyer pour l'institutionnalisation au Cameroun et au Tchad

Le président de Réseau Tchadien de Suivi-Évaluation (RTSE), Mahamat Djimé Dreni-Mi a tenu, ce jeudi 27 octobre 2017, à la Coordination de la Cellule Permanente sis au quartier Farcha, un point de presse. Il a axé son point de presse sur le lancement du projet « Peer To Peer », un plaidoyer pour l’institutionnalisation de l’évaluation par les pairs en Afrique Centrale.



Le "Peer To Peer" est un projet conjoint (Tchad-Cameroun) formulé par l’association camerounaise d’évaluation CADEA et le RTSE. Le projet est soumis à un appel à proposition lancé par l’organisation internationale de coopération en évaluation (IOCE) pour aider à la promotion des associations d’évaluation des pays francophones d’Afrique.



Ce projet CADEA-RTSE, retenu pour son originalité, vise à supporter des activités d’information et de sensibilisation au grand public pour une connaissance de ces réseaux au niveau des deux pays. Ces activités sont soutenues par des initiatives émises par les parlementaires africains lors de la conférence de l’association africaine d’évaluation AFREA tenue à Yaoundé au Cameroun en 2014. Le projet favorise aussi le développement de l’évaluation par les capacités locales et facilite l’insertion professionnelle des experts pour mesurer l’impact des politiques et stratégies de développement.



Le président du réseau tchadien de suivi-évaluation (RTSE), Mahamat Djimé Dreni-Mi indique que ce projet d’un coût de 90.000 dollars américain soit 45 millions francs CFA supportera les mêmes activités au Cameroun et au Tchad, et ouvrira l’opportunité pour jeter la base du développement de la culture de l’évaluation et du plaidoyer.