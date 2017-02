Le AFRICA CEO FORUM place le leadership féminin en Afrique au coeur du débat

PARIS, France, 8 février 2017 -/African Media Agency (AMA)/- Plus grand rendez-vous international du secteur privé africain, le AFRICA CEO FORUM 2017 accueillera plus de 1 000 personnalités africaines et internationales, décideurs clés de l'industrie, de la finance et de la politique africaine, dont près de 200 dirigeantes d'entreprises venues de 43 pays africains.



Plateforme incontournable de dialogue et de networking, le AFRICA CEO FORUM consacre cette année le rôle de la femme dans l'entreprise africaine. Dans le cadre de l'initiative African Women in Business, un panel de haut niveau rassemblera les femmes les plus influentes du secteur privé africain et les CEOs les plus actifs dans la promotion de la diversité des genres. L'objectif est double : il s'agira d'identifier les meilleures stratégies pour une représentation féminine accrue en entreprise et mettre en avant les parcours de femmes qui ont façonné le secteur privé africain.



« Une plus grande représentation des femmes en entreprise est déterminante pour la prospérité du secteur privé africain » affirme Amir Ben Yahmed, Président du AFRICA CEO FORUM. « En créant l'initiative African Women in Business, nous avons décidé de placer le leadership féminin au cœur de nos débats ».



L'initiative African Women in Business verra également la présentation des conclusions du rapport « Women Matter Africa » de McKinsey & Company. Le rapport met en évidence les progrès réalisés tant par le secteur privé que le secteur public africain en termes de représentation des femmes. Si l'Afrique égale, voire dépasse parfois les standards internationaux, un long chemin reste à accomplir pour atteindre une réelle égalité des genres.



En lançant l'initiative African Women in Business, le AFRICA CEO FORUM participe à la mise en place de solutions concrètes à l'amélioration de la diversité des genres. Il vise, comme dans tous les domaines liés à la vie des entreprises africaines, à faire bouger les lignes.



