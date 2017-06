Le Bureau d’Exécution Stratégique (BES), sous l’égide du Premier Ministre de Guinée, vise à accélérer la mise en œuvre des initiatives phares du gouvernement en développant et en incubant des approches effectives, pérennes et axées sur les résultats. Les projets en cours concernent les secteurs de l’agriculture et des mines, et le développement de leadership. […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...