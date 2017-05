Le Complexe Scolaire International Bahar forme de futurs scientifiques tchadiens

Le Complexe Scolaire International Bahar (CSIB), a organisé, ce samedi 13 mai 2017, à la section des Filles du CSIB, au quartier Klémat, dans le 2ème arrondissement municipal de N’djamena, une compétition de mathématiques qui permet d’encourager les jeunes élèves Tchadiens à faire une carrière dans un domaine scientifique.



Le délégué du gouvernement auprès de la Commune de N’Djamena, M. Adago Yacouba a presidé la cérémonie du lancement, en présence du délégué régional de l’Education nationale pour la ville de N’Djaména, et de plusieurs responsables de cet établissement.



Au total, 652 élèves, âgés au moins de 13 ans, en provenance de 400 établissements primaires privés et publics de la capitale prenaient part à ce concours.



Les dix meilleurs élèves seront primés le 25 mai prochain, au Palais du 15 Janvier de N’Djaména et recevront respectivement, pour les cinq premiers, les prix de l’excellence et, les cinq autres, des prix de participation et des attestations. Les enseignants des lauréats seront également récompensés.



Les prix sont composés entre autre, d’enveloppes d'argent, de postes téléviseur, DVD, radios et bourses d’étude.



Le délégué du gouvernement auprès de la Commune de N’Djamena, M. Adago Yacouba a déclaré que cette initiative de compétition permet d’aider le gouvernement à promouvoir sa politique de la renaissance de l’école Tchadienne, tout en félicitant les responsables de ce complexe pour leur initiative louable d’aider l’école Tchadienne à avancer et, inculquer aux jeunes élèves d’embrasser une carrière scientifique.



Selon lui, Le directeur général du Complexe Scolaire International Bahar (CSIB), M. Hussein Serçe a souligné pour sa part que l’objectif recherché à travers le lancement dudit concours est d’inciter les élèves à aimer les matières scientifiques dès l’école primaire, et d’entretenir un penchant en eux, pour devenir des grands scientifiques demain.