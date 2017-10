Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA Entame une visite de trois jours au Congo

Cette mission s’inscrit dans le cadre du Communiqué de la 712ème réunion du CPS, tenue le 23 aout 2017, qui a souligné la nécessité d’un renforcement du rôle politique de l’UA dans la recherche d’une solution à la crise en RDC. Elle fait suite à la visite de travail que le Président de la Commission de l’UA, S.E.M. Moussa Faki Mahamat, avait effectuée à Kinshasa, du 28 septembre au 1er octobre 2017.

La mission vise, à travers des consultations avec les acteurs politiques et sociaux nationaux et les représentants de la communauté internationale en RDC, à rassembler des informations de première main sur la situation politique, sécuritaire, socio-économique et humanitaire et particulièrement en ce qui concerne la situation des réfugiés, des personnes déplacées ainsi que sur certaines épidémies qui sévissent dans le pays. En outre, la mission vise à réitérer la solidarité de l’UA au Gouvernement et au peuple de la RDC dans leurs efforts visant à faire face aux défis multiformes que connait le pays.



La délégation du Conseil saisira l’opportunité de sa mission pour consolider les efforts collectifs de l’UA, des Nations unies, de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et de l’ensemble de la communauté internationale dans la stabilisation de la situation en RDC.



Outre les membres du Conseil, la délégation est également composée de plusieurs fonctionnaires de la Commission de l’UA. La délégation se rendra également à Kananga, chef-lieu du Kasaï central.