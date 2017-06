Le Groupe Africain de solidarité et de soutien au Maroc met en place son bureau

Le Groupe Africain de solidarité et de soutien au Maroc, connu désormais sous l'acronyme GASM, et qui vise à fédérer au sein d'une seule organisation représentative différentes tendances politiques, sociales ou religieuses présentes sur l'ensemble du continent africain, mais aussi la diaspora, vient de mettre sur place un bureau.



Bureau :



Coordonnateur : Djamil Ahmat, Représentant en Europe et Président du GASM

Coordonnateur adjoint : Ahmat Haroun Jaylani, Représentant en Afrique

Porte-parole et Relations médias/presse: Sadam Ahmat

Secrétaire : Sara Abdel Hafiz Suleiman



Le groupe Africain de solidarité et de soutien au Maroc vise non seulement à promouvoir l'unité sur le continent africain, mais à influer directement et indirectement contre toute forme de division, contribuer efficacement à la paix, et au développement.



Le rôle crucial de la diaspora :

Le GASM compte surtout sur l’expérience de la Diaspora africaine pour promouvoir cette organisation dont l'un de ses objectifs est la solidarité et le renforcement de l’unité africaine.



Au niveau international, le GASM prévoit des affiliations.



Le GASM vise à s'incarner en structure organisée auprès des pouvoirs publics, notamment en jouant un rôle de lobby.



Au moment où l'Union Africaine cherche à unifier les États d'Afrique, il n'est pas question d'encourager ou de soutenir le morcellement de l'Afrique. Farouchement opposé contre toute forme de division, qui nuit à l'évolution du continent, son premier objectif est de contribuer, au-delà d'un simple élan de solidarité et de soutien, à l'unité du Maroc.



Pourquoi ?



Le GASM admet avoir été séduit et influencé par le rôle unificateur du Roi du Maroc, Mohammed VI, notamment à travers le récent retour du pays au sein de sa famille de l'Union Africaine, la forte implication du Royaume dans le développement multiforme et l'avancée du continent, une démarche qui constitue un réel pas vers le progrès.



Membres (fondateurs, actifs, bienfaiteurs, d'honneur, de droit) et participants : La liste de l'ensemble des membres sera rendue publique prochainement.



Contact :

- Siège provisoire : Diguel, Dar as Salam (N'Djamena, Tchad)

- Email : lceramic@msn.com

- Téléphone :

France : +33 6 58 98 45 10

Tchad : +235 66 27 96 66/99 24 51 59