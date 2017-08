Le Lieutenant Général Leonard Muriuki Ngondi du Kenya nomme Commandant de la force de l’opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour

Addis Abéba, le 8 août 2017: Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont annoncé aujourd'hui la nomination du Lieutenant Général Leonard Muriuki Ngondi du Kenya comme Commandant de la force pour l'opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour (MINUAD). Il succède au Lieutenant Général Frank Mushyo Kamanzi du Rwanda pour lequel le Secrétaire général et le Président de la Commission expriment leur reconnaissance pour son dévouement et son leadership efficace en tant que chef de la composante militaire de la MINUAD.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/le-lieutenant-ge...