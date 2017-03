Le Maroc fait don de matériels roulants à l’ITRA

Lomé, le 29 mars 2017-L’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) a reçu de la part de la fondation de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) du Maroc, un important lot de matériels roulants pour l’exécution du projet d’élaboration de la carte de fertilité des sols du Togo.



Ledit projet a été lancé ce 27 mars à Lomé par le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique villageoise en collaboration avec la fondation de l’OCP dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Togo et le Maroc.



Le programme vise à renforcer les capacités techniques et scientifiques des cadres du ministère de l’agriculture ; à doter les laboratoires d’analyse des sols d’équipements modernes pour les recherches et à organiser une caravane agricole de sensibilisation.



Pour le Directeur Général de l’ITRA, Bédibèté BONFOH, « la réalisation de la carte de fertilité des sols va permettre l’introduction au Togo des technologies d’une fertilisation raisonnée, basée sur la connaissance accrue des sols et de leurs besoins en engrais ».



Selon le directeur scientifique de l’ITRA Kossi KPEMOUA, depuis quelque temps le sol togolais n’est plus fertile à cause du phénomène de désertification. Et dans le cadre d’un partenariat qui lie le Togo et le Maroc, les autorités togolaises ont envoyé des professionnels de l’agriculture pour se faire former au Maroc afin qu’ils puissent trouver des solutions à l’infertilité des sols au Togo. « Ce don de matériels agricoles de la Fondation Office Chérifien fait suite à cette formation afin de permettre un bon rendement des produits agricoles », a ajouté Kossi KPEMOUA.



Rappelons que les relations de coopération entre le Togo et le Maroc datent de 1960. Le café est le principal produit d’exportation du Togo vers le Maroc. Celui-ci exporte vers le Togo des produits essentiellement alimentaires. Les exportations du Maroc vers le Togo sont estimées à 10 milliards de francs CFA alors que celles du Togo vers ce pays sont de l’ordre de 2 milliards de francs CFA. Le royaume investit également dans les télécoms et dans les banques au Togo.