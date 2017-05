Le Nigeria lancera le 1er nanosatellite d'Afrique

Le Nigeria doit lancer le premier satellite africain "nanosatellite", a déclaré le Directeur général d'Agence Spatiale nationale de Recherche et de développement (NASRDA), le prof Seidu Mohammed.



Interrogé par le correspondant à New-York de l'Agence News du Nigeria (NAN), le Prof. Seidu Mohammed a indiqué que le nanosatellite du Nigeria serait lancé en partenariat avec quatre autres pays entre le 23 mai au 27 mai, à partir de la base de lancement à Miami, la Floride, les Etats-Unis. Faisant l'éloge de l'exploit réalisé par les ingénieurs nigérians, le Prof. Mohammed a souligné la coopération étroite du Nigeria avec le Japon, le Ghana, le Bangladesh et le Népal pour la construction de cinq nanosatellites scientifiques d étudier des paramètres environnementaux.

Le patron de NASRDA a tenu à encourager la jeunesse nigériane à s'investir dans la carrière de la science spatiale et la technologie.



"Ces nanosatellites, à chaque fois qu'ils survolent le territoire nigérian, ils chanteraient l'Hymne national", selon le patron de la "NASA" version nigériane. Il estime que le Nigeria serait une puissance spatiale avant 2030, en envoyant un astronaute dans l'espace à partir du sol du Nigeria.

Abou Adil