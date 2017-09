Plus d'un million et demi d'enfants vulnérables en Afrique de l'Ouest et centrale risquent d'être privés de repas à l'école ou même d'arrêter leur scolarité du fait du manque de ressources pour mettre en œuvre le programme de repas scolaires du Programme alimentaire mondial (PAM), a indiqué l'agence au début de l'année scolaire 2017-2018.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40...