Le PDG sortant ouvre la journée porte ouverte de la Coton Tchad

L'objectif de ce salon national du coton, selon le PDG sortant Mahamat Saleh Ibni Oumar, est de faire connaitre et aimer les gammes de produits, étendre la visibilité et la présence des produits, développer un réseau de distribution, informer les vendeurs et montrer la disponibilité et l'intérêt des produits.



Plusieurs invités de marque ont pris part à ce salon et ont suivi avec beaucoup d'intérêt les explications techniques du personnel de la Coton Tchad.



"C'est une occasion pour les consommateurs de s'informer et de s'approprier les différents produits", a souligné Mahamat Saleh Ibni. S'exprimant sur son départ de la Coton Tchad, le PDG sortant a exhorté ses collaborateurs à "garder le même élan" avec son successeur.



La cérémonie qui a débuté aux environs de 9 heures du matin, doit prendre fin à 20 heures.



Mahamat Saleh Ibni Oumar, nommé le 7 octobre 2016 à la tête de la Coton Tchad, a été appelé hier à d'autres fonctions, d'après un décret du chef de l'Etat.