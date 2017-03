Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou participera au Sommet Afrique-Israël au Togo

TEL AVIV, Israël, 21 mars 2017/ -- La chaîne de télévision d’information internationale i24NEWS (www.i24News.tv/fr) et les organisateurs du Sommet Afrique-Israël (www.AfricaIsraelSummit.org), qui se déroulera du 23 au 27 octobre 2017 au Togo, ont conclu un partenariat média.



i24NEWS, diffusée depuis Tel Aviv, en collaboration avec ses bureaux de New York, Washington et Paris, assurera la promotion de l’événement sur ses trois canaux (Américain, Français, Arabe).



i24NEWS a lancé une version américaine le 13 février dernier.



i24NEWS proposera une couverture des préparatifs du Sommet Afrique-Israël tout au long des mois qui viennent et en sera le diffuseur officiel.



La chaîne internationale entend s’implanter durablement sur le continent Africain, où elle est déjà diffusée.



Le Sommet Afrique-Israël, conjointement organisé par les ministères des Affaires étrangères du Togo et d’Israël et Africa-Israël Connect, réunira de nombreux dirigeants africains et israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, pour une série de rencontres diplomatiques et économiques inédites.



Le thème du Sommet est placé sous le thème de l’innovation pour une prospérité partagée.



Propriété du Groupe Altice (SFR, Portugal Telecom, Suddenlink, Cablevision, L’Express, BFM, Libération, HOT) I24 News a été lancée en juillet 2013. Elle emploie 150 journalistes.



« Le Sommet Afrique-Israël est une formidable opportunité pour développer la coopération entre Jérusalem et le continent africain. Lomé a été choisi car la capitale togolaise accueille de nombreuses conférences internationales. De surcroît, le président Faure Gnassingbé est un ami fidèle de l’Etat hébreu. Il a mis en oeuvre une diplomatie pro-active très dynamique qui est un atout essentiel pour la réussite de ce Sommet », explique Bruno FINEL, le directeur général d’Africa Israël Connect.



Pour sa part, Franck Melloul, le président de i24 News s’est félicité de ce partenariat. « Je suis très heureux que notre chaîne soit le partenaire média du Sommet Afrique-Israël. Je suis convaincu qu’il s’agit d’une initiative exceptionnelle pour promouvoir la coopération entre l’Afrique et Israël. Le Sommet représente une opportunité pour développer notre implantation en Afrique comme chaîne d’information globale ».



Distribué par APO pour Africa-Israel Summit.