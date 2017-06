AFRIQUE Le Président Adesina "ravi" de la nomination de la tchadienne Vanessa à la BAD

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Juin 2017 modifié le 20 Juin 2017 - 23:16

Vanessa Moungar apporte une grande expérience, de vastes réseaux mondiaux et un dévouement à l'agenda sur l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes. Elle représente également notre engagement à intégrer des jeunes dirigeants au sein de la Banque. Je suis ravi qu'elle rejoigne notre équipe", selon le Président de la Banque Africaine de Développement.

La Banque africaine de développement a annoncé aujourd'hui la nomination de Vanessa Moungar à titre de directrice de l'égalité du genre, des femmes et de la société civile à compter du 1er juillet 2017.



La binationale tchadienne et française apporte à la BAD une expérience variée des secteurs public et privé, ainsi qu'un vaste réseau mondial. Elle a un solide bilan de dialogue politique de haut niveau et de renforcement des partenariats pour accélérer l'agenda de transformation du continent.



En tant que Senior Manager, responsable de l'Afrique, lors du Forum économique mondial en Suisse depuis 2013, Vanessa a mené d'importants efforts de collaboration public-privé à grande échelle. Elle a engagé les dirigeants des gouvernements africains, du secteur privé et de la société civile dans des partenariats multi-industriels, notamment de la santé, de l'éducation aux industries extractives, à l'infrastructure, à l'agriculture et à l'énergie. Elle a guidé l'adaptation des projets mondiaux au continent et a soutenu l'élaboration de réformes politiques pour catalyser l'investissement dans la région. Elle a également fourni des orientations stratégiques à la stratégie institutionnelle ainsi qu'à l'élaboration du programme pour les réunions annuelles du Forum économique mondial sur l'Afrique.



En outre, elle a défendu l'agenda des dividendes démographiques, menant un groupe multipartite d'experts mondiaux, mandaté pour créer un leadership réfléchi et façonner la politique publique d'investissement chez les femmes et les jeunes. Elle apporte un effet de levier de ce travail à la Banque, y compris des cadres politiques pour habiliter, éduquer et employer des femmes africaines. Sa perspective du secteur privé sera utile pour stimuler l'investissement privé dans l'agenda Genre et mettre en place des systèmes de financement innovants pour les femmes entrepreneurs à grande échelle, selon la BAD.



Entre 2011 et 2013, Moungar a conseillé au réseau libérien de l'énergie d'établir des partenariats stratégiques avec les organismes gouvernementaux, les organisations de la société civile et le secteur privé. De 2006 à 2013, elle a travaillé à diverses fonctions, notamment en tant que Directeur des Ventes et Marketing de Terrafina - USA, une Agro-entreprise, où elle a développé et dirigé l'exécution de la stratégie de vente et de marketing de l'entreprise, y compris la planification budgétaire, la gestion du personnel et la stratégie globale orientation. Elle a débuté sa carrière chez AV Consulting, en France, qu'elle a cofondée en 2004 pour soutenir les petites et moyennes entreprises en Afrique et au Moyen-Orient.



