Le Président Français, Emmanuel Macron, effectuera sa 1ère visite officielle pour un pays du Maghreb au Maroc

Selon une annonce du Palais de l'Elysée faite le 08 juin 2017, le Chef de l'Etat français, Monsieur Macron, accompagné de son épouse, Madame Brigitte Macron, se rendra au Maroc le 14 juin 2017 pour une visite officielle de deux jours au cours de laquelle il rencontrera le Roi Mohammed VI.



Les deux Chefs d'Etat auront une série d'entretiens portant sur les relations bilatérales, ainsi que sur des questions d'intérêt commun relatives au Maghreb, au Sahel et au Moyen-Orient et le Sahara marocain.



Le Roi Mohammed VI s'était dit convaincu que le partenariat franco-marocain gagnerait "en profondeur et en intensité" sous la présidence d'Emmanuel Macron, notamment dans la lutte contre le terrorisme, particulièrement dans la région sahélo-saharienne.



Il est acquis que cette visite officielle au Maroc, première sortie maghrébine pour le Président français, consolidera les relations et les liens entre la France et le Maroc et illustrera, une nouvelle fois, l'excellence des relations de partenariat qu'entretiennent les deux pays qui s'étendent également aux domaines cultuel, scientifique, culturel, mais aussi et surtout sécuritaire.



D'ailleurs, la France et le Maroc ont des appréciations identiques sur de nombreux dossiers internationaux, tels la stabilité du continent africain et la lutte contre le terrorisme.



En outre, le Maroc est l'un des premiers partenaires stratégiques de l'Hexagone comme le témoigne l'implantation dans ce pays de milliers de sociétés françaises, dont l'essentiel des grandes entreprises du CAC 40, en plus de milliers d'autres PME opérant dans divers domaines, notamment l'industrie, les services ou l'offshoring.



De plus, une importante diaspora française est installée au Maroc, tout comme de nombreux Marocains résident en France, qui forment l'une des communautés les plus importantes de la diaspora marocaine de part le monde.



Enfin, le choix du Maroc par le Président français comme première destination au Maghreb, alors que d’habitude le privilège en revient à l’Algérie, est un véritable coup diplomatique pour le Maroc, un des premiers partenaires stratégiques français en Afrique et dans la région MENA.