Le Président Macron en visite bientôt à Alger

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, a appelé au téléphone ce jeudi Abdelaziz Bouteflika, a affirmé jeudi la Présidence française. Lors de cet échange téléphonique, Macron a confié à Abdelaziz Bouteflika qu’il effectuera « dans les toutes prochaines semaines » une visite en Algérie. Macron a fait part également à Bouteflika de « son attachement et sa volonté de construire un rapport d’amitié et de confiance avec l’Algérie, partenaire stratégique pour la France ». Par ailleurs, d’après la présidence française, les deux dirigeants ont notamment fait le point sur le dossier Libye et le dossier sahélo-saharien. Rappelons enfin que le président Emmanuel Macron se rendra en visite officielle au Maroc les 14 et 15 juin prochain. Le président français rencontrera le roi Mohammed VI au cours de son déplacement. « Il s’agit d’une visite éminemment politique. Les deux pays examineront les différents volets de leur coopération », précise, pour sa part, un haut responsable marocain dans une déclaration à Jeune Afrique. DAVIDE PADOA Rmbuzz Algeriepart/algeriepart