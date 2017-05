Le Président de l'Union Africaine à Khartoum

Le Pr. Alpha Condé Président de Guinée, Président de l'Union Africaine (U.A) est arrivé cet après midi à Khartoum sur invitation de son homologue le Président Omar Hassan El Béchir.

Les autorités soudanaises ont invité le Président de l'Union Africaine pour lui montrer les preuves de l'implication de l'Égypte dans les derniers affrontements ayant opposé l'armée aux rebelles.

Le Soudan a accusé l'Égypte d'avoir apporté un soutien militaire et logistique aux rebelles soudanais et a déclaré avoir saisi six véhicules blindés et des armes et des munitions de fabrication égyptienne. Alors que l'Égypte a apporté un démenti formel, les chefs rebelles capturés ont avoué l'implication de l'Égypte.