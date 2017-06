Le Président de la Commission de l’Union africaine entame une tournée de la région du Sahel en appui a l’accord de sécurité du G5 Sahel

Addis-Abéba, Ethiopie - 4 juin 2017: Le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, est arrivé à Niamey, au Niger, le 3 juin 2017, où il entame une tournée dans cinq pays (G5) de la région sahélo saharienne jusqu'au 10 juin 2017. L'objectif de la tournée est de réaffirmer l'engagement et la solidarité de l'Union africaine avec la région dans sa lutte contre le terrorisme et les réseaux criminels afin de créer un environnement sûr et sécurisé et contribuer à la stabilisation de la situation dans la région du Sahel.

