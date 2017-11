Le Président soudanais arrivera aujourd'hui au Tchad

Le président soudanais Omar al-Bashir se rendra vendredi à N'Djamena pour une visite de deux jours à l'occasion fu 27 ème anniversaire de l'arrivée au pouvoir du Président tchadien Idriss Deby. Au cours de la visite, M. Bashir s'entretiendra avec le président Idriss Deby sur le développement des relations bilatérales entre les deux pays et sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Accompagné d'une délégation composée de Fazul Abdullah Fadel, ministre de la Présidence de la République et le général Mohamed Atta Mawla Abbas, directeur du Service de sécurité et du renseignement national et Hatem Hassan Bakhit, le directeur général du président et Assadoratta Mannan Bakhit des Affaires étrangères. La visite intervient cinq jours après l'arrestation de l'ancien beau père du Président tchadien le leader Moussa Hilal. Ce dernier a été fait prisonnier dimanche à la suite d'un violent affrontement avec la milice dun autre rival arabe le général Hemeti. Les deux pays entretiennent un excellent rapport après avoir renoué leurs relations en 2010 après la visite à Khartoum du Président Deby.